Japonya'da Alabora Olan Teknede 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Japonya'nın Yamaguçi eyaletinde alabora olan teknede 2 kişi yaşamını yitirdi. Tekne Nagato kentinden açıldıktan sonra geri dönmedi. Arama kurtarma ekipleri durumu tespit etti.
Japonya'nın batısındaki Yamaguçi eyaleti açıklarında alabora olan teknede 2 kişi hayatını kaybetti.
Kyodo ajansının sahil güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre eyaletin Nagato kentinden açılan tekne geri dönmedi.
İhbar sonrası bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, alabora olan tekneyi Kawaşiri Burnu'nun 2,5 kilometre açığında saptadı.
Olayda teknedeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel