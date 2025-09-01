Japonya'da Acil Durumlarda Vahşi Hayvanların Avlanmasına İzin Veren Yasa Değişikliği

Japonya'da belediyelerin acil durumlarda ayı ve diğer vahşi hayvanların vurulmasına izin verebilmesini öngören yasa değişikliği yürürlüğe girdi.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya, son dönemde ülkenin kırsal kesimlerinde rekor seviyeye ulaşan ayı saldırıları nedeniyle yaban hayatın korunmasına ilişkin yasalarda değişikliğe gitti.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında belediye yetkilileri, özel olarak görevlendirilmiş avcıların, yerleşim yerlerinde kahverengi ve siyah ayılar dahil vahşi hayvanları vurmasına izin verebilecek.

Öte yandan bu izin, sadece tehlikeyi önleyici diğer yöntemlerin mümkün olmadığı ve bölge halkının kurşunlardan zarar görmeyeceğinden emin olunduğu acil durumlarda geçerli olacak.

Yetkililer, yasadaki değişikliklerin sorunsuz uygulanabilmesi için hükümetin eğitim programları hazırlayacağını ve maddi destek sağlayacağını belirtti.