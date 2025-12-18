Haberler

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısı için müebbet hapis cezası istendi

Güncelleme:
Japonya'da savcılar, eski Başbakan Abe Şinzo'ya düzenlenen suikastla ilgili zanlı Yamagami Tetsuya için müebbet hapis cezası talep etti. Yamagami, cinayet öncesi evinde 10 av tüfeği bulundurduğu ve suikastın önceden planlanmış olduğunu savcılarca vurgulandı.

Japonya'da savcılar, 2022'de hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'nun suikastına ilişkin davada katil zanlısı için müebbet hapis cezası talep etti.

Japonya'da önce 2006-2007 ve ardından 2012-2020 dönemindeki iktidarlarıyla "ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı" ünvanını taşıyan Abe'nin Temmuz 2022'de uğradığı suikasta ilişkin dava süreci devam ediyor.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, suçunu önceki duruşmalarda itiraf eden cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya'nın avukatları, müvekkillerinin yetiştirilme tarzı ve çocukluk çağında yaşadığı zorluklara vurgu yaparak cezasının hafifletilmesini talep etti.

Buna karşılık savcılar, zanlının cinayeti işlemeden önce evinde 10 av tüfeği bulundurduğu ve sık sık atış denemeleri yaptığına değinerek, suçun "acımasız ve önceden planlanmış doğasına" işaret etti.

Sanığın, cinayeti işlediği sırada 40'lı yaşlarında olduğu, dolayısıyla yasalar ve toplumsal normlar konusunda bilinçli olması gerektiğini belirten savcılar, Yamagami için müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Abe'nin suikasta uğraması

Abe, Temmuz 2022'de partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınında işlenen cinayetin zanlısı Yamagami, Birleşme Kilisesi'ne (FFWPU) destek veren mesajından dolayı Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.

Yamagami, sorgusunda annesinin söz konusu kiliseye bağış yaptığını ve bu bağışın ailesini iflas ettirdiğini savunmuştu.

Kilisenin "manipülatif bağış topladığı ve üye edindiği" gerekçesiyle feshedilmesi için dava açılmış, 2023'te yapılan tasfiye başvurusu Mart 2025'te karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine karar vermiş ve FFWPU, "dini kuruluş" vasfını kaybederek vergi muafiyet hakkını yitirmişti. Buna karşın FFWPU, Japonya içindeki faaliyetlerini sürdürebiliyor.

Abe'nin uğradığı suikasta ilişkin davanın 3 yılın ardından 28 Ekim'de görülen ilk duruşmasında Yamagami, suçunu kabul etmişti.

Karar duruşması, 21 Ocak 2026'da yapılacak.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
