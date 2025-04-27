Japonya'da ABD'ye Güven Düşüyor: Halkın Yüzde 68'i Bağımsız Politika İstiyor

TOKYO, 27 Nisan (Xinhua) -- Japonya'da halkın yüzde 68'i, ülkelerinin ABD'den daha bağımsız bir diplomatik duruş sergilemesi gerektiğini, yüzde 24'ü ise ABD ile uyumlu politikalar izlenmesi gerektiğini düşünüyor.

Japonya'da yayımlanan Asahi Shimbun gazetesinin yaptığı anketin sonuçlarına göre katılımcıların sadece yüzde 15'i ABD'nin bir kriz durumunda Japonya'yı ciddi şekilde savunacağını, yüzde 77'si ise bu konuda şüpheleri olduğunu belirtti.

Küresel barışın korunmasında ABD'ye ne ölçüde güvenilebileceği konusunda ise katılımcıların yüzde 43'ü olumlu yanıt verirken, yüzde 54'ü ise ABD'ye güvenilemeyeceğini ifade etti.

Öte yandan ABD'ye güvenilemeyeceğini belirten katılımcıların yüzde 90'ı, ABD'nin Japonya'ya yönelik savunma taahhütlerine şüpheyle yaklaşırken, yüzde 80'iyse ülkenin diplomasisinin daha bağımsız olması gerektiğini düşünüyor.

ABD demokrasisinin diğer ülkeler için örnek teşkil edip etmediği sorusuna anket katılımcılarının yüzde 43'ü olumlu, yüzde 54'ü ise olumsuz yanıt verdi.

Anket sonuçları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikalarının ABD'nin güvenilirliğine ilişkin algıları olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Japonya genelinde rastgele seçilen 3.000 katılımcıyla yapılan ankete verilen 1.899 geçerli yanıtla yüzde 63'lük bir yanıtlama oranına ulaşıldı.