Japonya'da Abd-Japonya Zirvesine Protesto - Haberler

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Japonya'da Abd-Japonya Zirvesine Protesto

Xinhua - Güncel
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Japonya'da Abd-Japonya Zirvesine Protesto

TOKYO, 23 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenmesi planlanan ABD-Japonya zirvesi ve Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) zirvesi Pazar günü 750 kadar gösterici tarafından protesto edildi.

TOKYO, 23 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenmesi planlanan ABD-Japonya zirvesi ve Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) zirvesi Pazar günü 750 kadar gösterici tarafından protesto edildi. ABD Başkanı Joe Biden da Pazar günü zirveye katılmak üzere Japonya'ya geldi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Shiba Park'ta toplanan göstericiler, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Shiba Park'ta toplanan göstericiler, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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