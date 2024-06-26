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Japonya'da ABD askeri 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanacak

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Japonya'da görevli bir ABD askeri, 16 yaşından küçük bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla iddianame hazırlandı. İlk duruşma 12 Temmuz'da yapılacak.

Japonya'da 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ABD Hava Kuvvetlerine mensup asker aleyhinde iddianame hazırlandı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da görevli 25 yaşındaki ABD askeri Brennon Washington, Aralık 2023'te Okinawa eyaletinde bir parkta 16 yaşından küçük bir kızı aracına çağırdı.

Washington, yaşını bilmesine rağmen "film izlemek ve yemek pişirmek" amacıyla evine götürdüğü kıza cinsel istismarda bulundu.

Reşit olmayan kızın ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonrası Okinawa'daki Naha Savcılık Bürosu, ABD vatandaşı asker aleyhinde 27 Mart'ta iddianame hazırladı.

İlk duruşma 12 Temmuz'da

Okinawa'da yaşayan Japon kız çocuğu ile ABD vatandaşı Washington'ın birbirini tanımadığı belirtilen iddianameye göre, olay, yaşandığı gün yerel emniyet güçlerine bildirildi.

Washington'ın suçlamaları kabul edip etmediğine yönelik bilgi verilmezken, iddianame doğrultusunda davanın ilk duruşması 12 Temmuz'da, Naha Bölge Mahkemesinde başlayacak.

Yerel basına konuşan Okinawa Valisi Tamaki Denny, olayın "önemli bir güvensizlik oluşturduğunu" ve iddiaların "halkı rahatsız ettiğini ve kızın onurunu zedelediğini" söyledi.

ABD'den "bu tür olayların önlenmesi" talebi

Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, açıklamasında, hazırlanan iddianame doğrultusunda ABD askerinin, marttan beri Japon yetkililerce gözaltında tutulduğunu söyledi.

Amerikalı yetkililerin, yerel soruşturma makamlarıyla "tam işbirliği" yaptığını kaydeden Hayaşi, "(ABD'den) bu tür olayların her fırsatta önlenmesi talebimizi sürdüreceğiz." dedi.

Hayaşi, Japonya Dışişleri Bakanlığının, hazırlanan iddianameden martta haberdar olduğunu ve ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel'e şikayetlerini bildirdiğini aktardı.

Okinawa Adası

ABD askerleri ile askeri tesislerde çalışan yerel personel tarafından bölgede işlenen suçlar, Okinawa halkı nezdinde uzun yıllardır şikayet sebebi olabiliyor.

Davanın, 55 bine yakın ABD askerinin görev yaptığı bilinen Japonya'da, ABD'nin askeri varlığına karşı yerel muhalefeti daha da körükleyebileceği belirtiliyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın 1945'te sona ermesine rağmen ABD'nin hakimiyetinde kalan stratejik önemdeki Okinawa Adası, 1972'de Japon egemenliğine bırakıldı.

Japonya yüz ölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelindeki ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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