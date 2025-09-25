Haberler

Japonya'da 75 Yaşındaki Kadın Kızının Cesedini 20 Yıl Saklamakla Gözaltına Alındı

İbaraki eyaletinde yaşayan 75 yaşındaki bir kadın, kızının cesedini yaklaşık 20 yıl boyunca derin dondurucuda sakladığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Kadın, cesedin evini kötü kokuttuğunu ve bu yüzden dondurucu aldığını ifade etti.

Japonya basınındaki haberlere göre, İbaraki eyaletindeki Ami kasabasında yaşayan 75 yaşındaki kadın, akrabasıyla polis merkezine giderek kızının cesedinin evindeki dondurucuda olduğunu söyledi.

Polis, kadının "20 yıl önce, cesedin kokusu tüm evi sarmıştı, ben de bir dondurucu satın alıp, onu oraya koydum." ifadelerini kullandığını aktardı.

Kadının, söz konusu cesedi evinin birinci katındaki mutfakta bulunan yaklaşık 85 santimetre yüksekliğinde, 95 santimetre genişliğinde ve 60 santimetre derinliğindeki dondurucuda sakladığından şüpheleniliyor.

