Japonya'da 73 Yaşındaki Kadın Ayı Saldırısına Uğradı

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Japonya'nın Akita eyaletinde 73 yaşındaki bir kadın, bir bakımevinin önünde ayı saldırısına uğrayarak başı ve yüzünden yaralandı. Baygın halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı.

Japonya'nın Akita eyaletinde 73 yaşındaki bir kadının ayı saldırısına uğradığı, kadının başı ve yüzünden yaralandığı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin yerel emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Akita eyaletinde engelli kişilerin kaldığı bir bakımevinin önünde 73 yaşındaki bir kadın baygın ve kanlar içinde bulundu.

Polislerin, bakımevinin kameralarını incelemesi sonucu kadına bir ayının saldırdığı belirlendi.

Bakımevinde kaldığı tespit edilen kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başı ve yüzünden yaralanan yaşlı kadının sağlık durumuna yönelik henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Japonya'da haziran ayından bu yana kentsel bölgelerde ayı saldırılarına sıkça rastlanıyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
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