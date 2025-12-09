Haberler

Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı

Güncelleme:
Japonya'nın Aomori eyaletinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı, 1360 evde su verilemiyor. Eğitim Bakanlığı, birçok okulda eğitime ara verildiğini açıkladı. Japonya Meteoroloji Ajansı, artçı depremler konusunda uyarıda bulundu.

Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında dün meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı, Japonya Meteoroloji Ajansı, artçı depremler konusunda uyarıda bulundu.

Kyodo News'un haberine göre, Misawa bölgesinin doğu kıyısı açıklarında yerel saatle dün 23.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı.

Japonya hükümeti, Aomori ve Iwate eyaletlerinde deprem nedeniyle yaklaşık 1360 evin borularında meydana gelen hasardan dolayı su verilemediğini açıkladı.

Eğitim Bakanlığı, Aomori'de 139, Hokkaido eyaletinde 48 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Hokkaido, Aomori, Miyagi ve Fukushima eyaletlerindeki nükleer santrallerde herhangi bir tehlike bildirilmedi.

Büyüklüğü ilk olarak 7,6 olarak açıklanan daha sonra 7,5 olarak güncellenen depremden sonra gözlemlenen en yüksek tsunami dalgaları Iwate'de 70 santimetre olarak kaydedildi.

Savunma Bakanı Şinjiro Koizumi, Aomori'nin Hachinohe kentindeki Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Hava Üssü ve Kara Öz Savunma Kuvvetleri kampının tahliye merkezleri olarak halka açıldığını ve yaklaşık 620 kişinin buralarda barındırıldığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Tokyo'daki ofisinde basına yaptığı açıklamada, depremin hissedildiği bölgelerdeki halktan yerel yönetimler ve meteoroloji kurumundan gelecek bilgilere karşı dikkatli olmalarını ve mobilyaları sabitlemek gibi önlemler alarak olası bir depreme hazırlıklı olmalarını istedi.

Depremin ardından "mega deprem" uyarısı yapıldı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre JMA, 8 veya daha yüksek büyüklükte büyük bir "mega deprem" meydana gelebileceğini belirtti.

Hokkaido eyaletinden Chiba bölgesine kadar uzanan bölgeler için verilen mega deprem uyarısı, 2022'den bu yana bölgeye yönelik verilen ilk büyük ölçekli uyarı oldu.

Yetkililer, halkı evlerdeki eşyaları sabitlemeye, gıda ve su ile taşınabilir tuvalet içeren acil durum çantaları hazırlamaya çağrıda bulundu.

Ayrıca enerji şirketleri, bölgedeki nükleer santrallerde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini duyurdu.

