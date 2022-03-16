Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

- Japonya'da merkez üssü Fukuşima eyaleti açıkları olan 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Japonya'da merkez üssü Fukuşima eyaleti açıkları olan 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Fukuşima ve Miyagi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerel saat ile 23.36'da Fukuşima eyaleti açıklarında 60 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Depremin ardından Fukuşima ve Miyagi eyaletleri için tsunmai uyarısı yapılırken, deprem başkent Tokyo ve Iwate, Yamagata ve Aomori eyaletlerinde de hissedildi.

Japonya'nın ulusal afet uyarı sistemi "J-Allert" binlerce Japon vatandaşına anlık uyarı gönderdi. Riskli bölgelerde bulunan halka, yüksek kesimlere gitme çağrısı yapılırken, dalga yüksekliğinin 1 metre olarak tahmin edildiği bildirildi.

(Burak Ersoy/İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

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