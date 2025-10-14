Japonya'da 4 Kişiyi Öldüren Aoki Masanori İdam Cezasına Çarptırıldı

Japonya'nın Nakano Eyaleti Yerel Meclisi Üyesi Aoki Masamiçi'nin en büyük oğlu Aoki Masanori, 2023'te 2'si polis 4 kişiyi öldürmekten idam cezasına çarptırıldı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Aoki, 2023'te iki kadını bıçaklayarak, olay yerine müdahale eden iki polis memurunu ise silahla vurarak öldürmekle suçlandı.

Avukatları, Aoki'nin akli dengesinin yerinde olmadığını, bu nedenle cezai sorumluluğu bulunmadığını savundu.

Öte yandan savcılar, Aoki'nin cinayetleri işlediği esnada doğru ile yanlışı ayırt edebilecek durumda olduğunu ve cezai sorumluluk taşıyacak kadar akıl sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.

Mahkeme, 2'si polis 4 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 34 yaşındaki Aoki'yi idam cezasına çarptırdı.

Olay, Japonya'da 30 yılı aşkın sürenin ardından birden fazla polis memurunun vurulduğu ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Nakano eyaletinde 2023'ün mayıs ayında düzenlenen bıçaklı saldırıda iki sivil hayatını kaybetmişti. Olay yerine kolluk kuvvetleri ile saldırgan arasında çıkan çatışmada ise 2 polis yaşamını yitirmişti.

Saldırganın Nakano Yerel Meclisi Üyesi Aoki Masamiçi'nin en büyük oğlu Aoki Masanori olduğu saptanmıştı.