Japonya'da 30 Yaşın Altındaki Bekar İnsanların Yarısı Çocuk Sahibi Olmak İstemiyor

Rohto Eczacılık Limited Şirketi'nin kısa süre önce yaptığı ankete göre, Japonya'da 30 yaşın altındaki bekar insanların yaklaşık yarısı, ekonomik kaygılar, doğum ve ebeveynlik yükü gibi gerekçelerle çocuk sahibi olmak istemediklerini söylüyor.

Rohto Eczacılık Limited Şirketi'nin kısa süre önce yaptığı ankete göre, Japonya'da 30 yaşın altındaki bekar insanların yaklaşık yarısı, ekonomik kaygılar, doğum ve ebeveynlik yükü gibi gerekçelerle çocuk sahibi olmak istemediklerini söylüyor.

18 ila 29 yaşları arasındaki 400 katılımcının yüzde 49,4'ü çocuk sahibi olmakla ilgilenmediğini belirtti. Bu sonuç, şirketin son üç yılda hamilelikle ilgili gerçekleştirdiği araştırma anketlerinde elde edilen en yüksek yüzdeye işaret ediyor.

Ocak ayında yapılan çevrimiçi ankete göre, erkeklerin yüzde 53'ü ve kadınların yüzde 45,6'sı ebeveyn olmakla ilgilenmiyor.

Hükümet verileri, 2022 yılında Japonya'da doğan bebek sayısının, kayıt tutulmaya başlanan 1899 yılından bu yana ilk defa 800.000'in altına inerek rekor seviyede düştüğünü gösterdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tokyo'dan bildiriyor.

(XHTV)