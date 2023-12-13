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Japonya'da 2023'ün Kanji'si 'zei' olarak seçildi

13 Aralık 2023 04:57 Güncelleme: 04:58 Abone Ol

Japonya'da her yıl seçilen Kanji karakteri, 2023 için 'vergi, harç' anlamına gelen 'zei' oldu. Bu seçim, hükümetin vergi indirimi önerilerinin etkisini yansıtıyor.