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Japonya'da 2023'ün Kanji'si 'zei' olarak seçildi

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Japonya'da her yıl seçilen Kanji karakteri, 2023 için 'vergi, harç' anlamına gelen 'zei' oldu. Bu seçim, hükümetin vergi indirimi önerilerinin etkisini yansıtıyor.

Japonya'da, 2023'ün "ruh halini" yansıtan yazı karakteri, hükümetin, enflasyonla mücadelede vergi indirimi önerilerini temsilen "vergi, harç" anlamındaki "zei" oldu.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da geleneksel olarak her aralık ayında "ülke genelinde yılın sosyal ruh halini ve modunu" anlatan popüler bir Çin yazısı (Kanji) karakteri seçiliyor.

Japonya Kanji İstidat Test Vakfı, Kyoto kentindeki tarihi Kiyomizu Tapınağı'ndaki etkinlikte, binlerce karakterli Kanji alfabesinden seçilen "yılın yazı karakterini" açıkladı.

Vakıf, kamuoyu anketlerinde kullanılan 150 bine yakın oy neticesinde "2023'ün Kanji'si" olarak "vergi, harç, ödev" anlamlarındaki "zei" karakterini seçti.

Tapınağın Baş Budist Rahibi Mori Seihan 1,5 metre uzunluğunda ve 1,3 metre genişliğindeki "waşi" kağıdına, büyük bir kaligrafi fırçasıyla "zei" karakterini çizdi.

Karakter tercihinde, Başbakan Kişida Fumio hükümetinin, yıl boyu, yüksek enflasyona karşı hane halklarına destek için vergi indirimleri uygulanmasını içeren tekliflerinin etkili olduğu bildirildi.

Baş Budist Rahibi Mori, açıklamasında, "Japon halkının, vergi durumunu ciddi şekilde izlediğini hissediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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