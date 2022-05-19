Japonya'da 13 kadın 'sınavda cinsiyet ayrımcılığına' karşı 8 milyon yen tazminat kazandı

Japonya'da mahkeme, sınavda erkek adaylar lehine ayrımcılık yapan üniversitenin, 13 kadın adaya toplam 8 milyon yen (63 bin dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

Tokyo Bölge Mahkemesinde, 2011-18 yıllarında Juntendo Üniversitesinin tıp fakültesi giriş sınavlarında "kadın adaylar aleyhine ayrımcılık" iddialarının görüldüğü davada karar duruşması yapıldı.

Hakim Heyeti Başkanı Kamoto Makiko, duyurduğu mahkeme kararında, üniversitenin söz konusu yıllarda kadın adaylara yönelik tutumunun "mantık dışı ve ayrımcı" olduğunu bildirdi.

Üniversitelerin, "cinsiyet ayrımcılığını" kanunen yasaklayan Japonya Anayasasının 14. Maddesi'ne uyması gerektiğini anımsatan Kamoto, tutumu "yasa dışı" olarak niteledi.

Kamoto, "kabul kriterini gizleyerek adayları sınava dahil etmenin, adayların hangi üniversiteyi tercih edeceğine dair özgürlüğünü ihlal edeceğini" sözlerine ekledi.

Mahkeme kararında, "kadın adayların duygusal endişe yaşadıkları" kaydedilerek, üniversitenin 13 kadın adaya toplamda 8 milyon yen (63 bin dolar) tazminat ödemesine hükmedildi.

Karar kapsamında üniversite, giriş sınavı ücretleri ile ulaşım dahil diğer masraflarının tazmin edilmesi için, adayların her birine 300 bin yen (2 bin 340 dolar) daha ödeyecek.