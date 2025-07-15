Japonya: Çin, Stratejik Zorlukların En Büyüğü

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık raporda, Çin'in, Tokyo yönetiminin "bugüne kadar karşılaştığı en büyük stratejik zorluk" olduğu ifade edildi.

Japan Times gazetesinin haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı yıllık savunma raporunu yayımladı.

Raporda Çin'in, Japonya'nın "bugüne kadar karşılaştığı en büyük stratejik zorluk" olduğu vurgulanarak küresel güç dengelerinin dramatik bir şekilde değiştiği, ülkeler arasındaki rekabetin daha belirgin hale geldiği kaydedildi.

Uluslararası toplumun "yeni bir kriz dönemine" girdiği aktarılan raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Hint-Pasifik bölgesini "önemli ölçüde etkileyeceği" öngörüsünde bulunuldu.

Raporda, "Uluslararası toplum, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en büyük zorluğuyla karşı karşıyadır ve yeni bir kriz dönemine girmiştir. Bu sorunlar Japonya'nın da bulunduğu Hint-Pasifik bölgesinde özellikle belirgindir ve gelecekte daha da ciddi hale gelme olasılığı yüksektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve Çin arasındaki "rekabetin" yoğunlaşacağının tahmini paylaşılan raporda, Trump'ın ilk başkanlık döneminde bu rekabeti "aşırı derecede tırmandırdığı" ve şu anki başkanlık döneminin ilk altı ayında da bunu sürdürdüğü kaydedildi.

Raporda, "Çin ordusunun "Senkaku Adaları çevresindeki Doğu Çin Denizi, Japonya Denizi ve Batı Pasifik Okyanusu dahil olmak üzere Japonya'yı çevreleyen bölgelerde faaliyetlerini artırdığı" ifade edildi.

Rusya-Ukrayna benzeri durumun Doğu Asya'da yaşanma ihtimali

Çin'in "aktif askeri faaliyetlerinin" Japonya'nın güvenliğini "ciddi şekilde etkileme ihtimalinin olduğu" ve bu durumun "büyük endişelerin kaynağı" olduğu vurgulanan raporda, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa benzer bir "ciddi durumun" Doğu Asya'da meydana gelme olasılığının "göz ardı edilemeyeceğinin" altı çizildi.

Raporda, "Tayvan'ı çevreleyen durumun sadece Japonya'nın güvenliği için değil, aynı zamanda uluslararası toplumun istikrarı için de önemli olduğu ve Japonya'nın durumu daha da büyük bir dikkatle izlemeye devam etmesi gerektiğini" vurgulandı.

Kuzey Kore'nin "Japonya'nın güvenliği için her zamankinden daha ciddi bir tehdit olduğu"na işaret edilen raporda, "(Kuzey Kore) Kitle imha silahları da dahil olmak üzere silahların yayılmasının önlenmesi konusunda tüm uluslararası topluma ciddi bir zorluk teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, sadece müttefiklerle değil, mümkün olduğunca çok sayıda ülkeyle işbirliğini güçlendirmenin son derece önemli olduğu kaydedildi.