Haberler

Japonya, Çin'in Tayvan ile İlgili İfadelerini Red etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya, Çin'in Tayvan gerilimine dair mektubundaki ifadeleri reddederek, Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. Japonya, uluslararası hukuka uyduğunu savunurken, askeri müdahale niyetini de yalanladı.

Japonya, Çin'in iki ülke arasındaki Tayvan gerilimine dair mektubundaki ifadelere karşı çıktığı ve kendi tutumlarını açıkladıkları mektubu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdi.

Japonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yamazaki Kazuyuki, Pekin yönetimiyle son dönemde tırmanan gerilime ilişkin Çin'in mektubuna yanıt olarak Guterres'e mektup gönderdi.

Yamazaki, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong'un gerilime ilişkin gönderdiği mektuptaki ifadelerini reddederek, bunların "gerçekle tutarlı olmadığını" savundu.

Japonya'nın "uluslararası hukuka uyduğunu" ifade eden Yamazaki, mektubunda, "bazı ülkelerin şeffaf olmayan yollarla askeri kapasitesini genişletmeye ve statükoyu tek taraflı değiştirmeye çalıştığını" ileri sürdü.

Yamazaki, Japonya'nın bu tür eylemleri reddederek bunlardan uzak durduğunu savunduğu mektubunda, "Çin tarafının ifadelerinin aksine Japonya'nın temel savunma politikası, sadece savunma odaklı olan pasif savunma stratejisi tutumudur." değerlendirmesinde bulundu.

Çin tarafının "Japonya'nın Tayvan'a yönelik askeri müdahalede niyetini dile getirdiği ve Çin'e karşı güç kullanma tehdidinde bulunduğu" iddiasını "hatalı" diye niteleyen Yamazaki, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemli olduğunu, Tayvan'a ilişkin meselelerin diyalog yoluyla çözülmesi tutumunu yinelediklerini kaydetti.

Yamazaki, Başbakan Takaiçi'nin Tayvan'a dair sözlerinin "gerekli olması halinde kendini savunma hakkıyla ilgili" olduğunu ifade ederek, gönderdiği mektubun tüm BM üyesi ülkelere Genel Kurul belgesi olarak dağıtılmasını talep etti.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu, Guterres'e mektubunda, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin ülkenin ilk kez Tayvan sorununa askeri müdahale niyetini dile getirdiğini ve Çin'e karşı güç kullanma tehdidinde bulunduğunu savunmuştu.

Fu, Japon tarafının, Çin'in uyarılarına ve protestolarına rağmen "hatalı beyanları" geri çekmediğini belirterek, bundan son derece rahatsız olduklarını ve kararlılıkla karşı çıktıklarını belirtmişti.

Fu'nun mektubunun, tüm BM üyesi ülkelere Genel Kurul belgesi olarak dağıtılacağı belirtilmişti.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Çin'in tepkisi

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Çin, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı da yeniden uygulamaya koymuştu.

Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki üçlü işbirliği kapsamında, 24 Kasım'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yapılacak Kültür Bakanları Toplantısı da iptal edilmişti.

Pekin yönetimi, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Çin Başbakanı Li Çiang'ın zirvede, Japon mevkidaşı Takaiçi ile görüşmeyeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Canlı anlatım: Goller üst üste kaçıyor

İşte ilk yarının sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.