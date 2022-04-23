Japonya, Çin'in Pasifik'teki ada ülkelerine yönelik hamlelerini yakından izliyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin'in Pasifik'teki ada ülkelerine yönelik hamlelerini yakından izlediklerini bildirdi.

Başbakan Kişida, Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde düzenlenen "Asya-Pasifik Su Zirvesi"ne katıldı.

Kişida, zirve kapsamında ülkesini ziyaret eden Tuvalu Başbakanı Kausea Natano ile görüşmesinde, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Kyodo ajansına göre, Kişida ile Natano, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" hedefiyle iş birliği yapılmasında fikir birliğine vardı.

Çin'in, Güney Pasifik'teki ada ülkesine yönelik ilgisini ele aldıklarını aktaran Kişida, "Çin'in Pasifik adaları bölgesindeki yaptıklarını yakından izliyoruz." dedi.

Zirve kapsamında Japon Başbakan, Kamboçya Başbakanı Hun Sen ve Laos Başbakanı Phankham Viphavanh ile de bir araya geldi.

Solomon Adaları

Hükümet, Çin'in Pasifik'teki ada ülkelerinden Solomon Adaları ile hafta içi imzaladığı güvenlik anlaşmasından endişe duyduklarını bildirmişti.

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Kihara Seiji, söz konusu anlaşmanın "tüm Pasifik bölgesinin güvenliğini etkileyebileceğini" söylemişti.

Güvenlik anlaşması, Çin güçlerinin Ada'ya konuşlanabilmesi ve Çin'e ait gemilerin Ada'ya demirleyebilmesine olanak sağlıyor.