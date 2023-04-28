Japonya, Çin'in kara suları ihlalleri nedeniyle menfaatlerinin tehdit altında olduğunu düşünüyor

Japonya, Çin'in sahil güvenlik gemilerinin Japon kara sularını ihlalleri nedeniyle menfaatlerinin bugüne kadarkinden daha fazla tehdit altında olduğunu değerlendiriyor.

Japonya, Çin'in sahil güvenlik gemilerinin Japon kara sularını ihlalleri nedeniyle menfaatlerinin bugüne kadarkinden daha fazla tehdit altında olduğunu değerlendiriyor.

Japonya'da Başbakan Kişida Fumio kabinesi, ilki 2008'de oluşturulan ve 5 yılda bir güncellenen Okyanus Politikaları Temel Kılavuzu'nun son halini kamuoyuyla paylaştı.

Yeni kılavuzda, ülkenin, Çin'in sahil güvenlik gemilerinin Japon kara sularını ihlalleri nedeniyle bugüne kadar olduğundan daha fazla tehdit hissettiği vurgulandı.

Çin'in yükselişinin Hint-Pasifik'teki dengeleri hızla değiştirdiği kaydedilen kılavuzda, Çin-Japon ilişkilerinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar nedeniyle gerginleştirdiği belirtildi.

Bölgesel sularda, Çin ve Rusya'nın askeri tatbikatlarına yönelik ihtiyatlı yaklaşım sergilendiği ifade edilen kılavuzda, Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerine de yer verildi.

Kılavuza göre okyanus politikalarının derinlemesine gözden geçirileceği yeni dönemde Japonya, Öz Savunma Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Güçleri arasındaki işbirliğini artıracak.

Sanayi, akademi ve kamu kurumları arasındaki bilgi alışverişi tek merkezden yapılacak. Japonya'nın uzak adaları "geniş münhasır ekonomik bölge" olarak nitelendirilerek güvence altına alınacak.

Öte yandan Japonya, deniz güvenliğini artırmak amacıyla otonom su altı araçları ile uzaktan kontrollü gözetleme ve keşif araçları için araştırma geliştirme çalışmalarını artıracak.