Japonya, Çin'in İzinsiz Okyanus Araştırmalarına Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Japonya hükümeti, ülkenin güneybatısındaki ulusal münhasır ekonomik bölgede Çin'e ait bir geminin izinsiz oşinografi araştırmaları yapmasına karşı çıkarken, diplomatik protesto notası gönderdiklerini açıkladı.

Jiji ajansının, Okinawa eyaletindeki 10. Bölge Sahil Güvenlik Karargahının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkenin güneyindeki MEB'de, Çin'e ait bir oşinografi araştırma gemisi tespit edildi.

Çin'e ait gemi, Kagoşima eyaletine bağlı Amami Oşima Adası'nın yaklaşık 380 kilometre batısında "okyanus sularına tel gibi görünen bir şey bırakırken" görüldü.

Japonya Sahil Güvenlik (Kaiho) devriye gemisinin, "faaliyetlerini durdurması" çağrısı sonrası Çin'e ait gemi söz konusu bölgeden ayrıldı.

Tokyo hükümetinden "izinsiz araştırma" tepkisi

Kyodo ajansının haberine göre, Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, açıklamasında, Çin'e ait geminin, ulusal MEB'de araştırma yapmasını "tasvip edilemez" şeklinde niteledi.

Pekin yönetimine diplomatik kanaldan protesto notası gönderdiklerini aktaran Hayaşi, "Ülkemizin izni olmaksızın okyanusta bilimsel araştırma yapılması kabul edilemez ve (benzer faaliyetler) derhal durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

