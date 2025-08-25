Japonya, Çin'in 2. Dünya Savaşı Törenlerine Katılım İçin Ülkelere Çağrı Yaptı

Japonya hükümeti Avrupa ve Asyalı ülkelere yönelik Çin'in eylülde düzenleyeceği 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü törenlerine katılmamaları çağrısı yaptı.

Resmi Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Tokyo hükümeti, deniz aşırı büyükelçilikleri aracılığıyla Avrupa ve Asyalı ülkelere çağrı yaptı.

Çin'in anma törenlerinin "Japonya karşıtı çağrışımlar" taşıdığını ve liderlerin katılımının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ileten Japonya, bu törenlere katılım sağlanmamasını istedi.

Ulusal basında Japonya'nın, bu çağrı doğrultusunda, savaşının sona ermesinin yıl dönümünde Çin'in "savaş tarihi yorumunun yayılmasını önlemeye çabaladığı" aktarıldı.

ŞİÖ sonrası yıl dönümü törenleri

Çin, 31 Ağustos-1 Eylül'de başkent Pekin yakınındaki Tianjin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak.

Akabinde 3 Eylül'de Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda, askeri geçit dahil savaşın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil bazı ülkelerin liderler düzeyinde bu etkinliklere katılması bekleniyor.

Pekin yönetimi, törenlerde "Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı" ve "Dünya Anti-Faşist Savaşı" şeklinde mottolar kullanıyor.

2015 mesajı ve Japonya'dan tepki

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in savaşın 70. yıl dönümü olan 2015 yılında düzenlenen askeri geçit töreninde konuşması tepki çekmişti.

Şi, savaş sonrası nesillerin "doğru tarihsel görüşlere sahip olmaları ve tarihin derslerini özümsemeleri gerektiğini" bildirmişti.

Dönemin Japonya Başbakanı Abe Şinzo, açıklamasında Şi'ye tepki göstererek, "çatışmadan sonra doğan nesillerin özür dilemeye mahkum olmaması" gerektiğini vurgulamıştı.

Abe ve önde gelen Batılı ülkelerin liderleri, 2015 geçit törenine katılmamıştı.

İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri kabul edilen ve 60 ülkenin katıldığı 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla ağustos ve eylül aylarında birçok ülkede hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenleniyor.