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Japonya, Çin ile diyalog yoluyla sorunları çözmek istiyor

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Japonya hükümeti, Çin yönetimine mevcut sorunların diyalog yoluyla çözülmesi niyetini iletti. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler İrtibat Dairesi Başkanı Liu Ciençao ile görüştü. Görüşmede karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin önemi vurgulandı ve Tayvan Boğazı'nda istikrarın korunması mesajı verildi.

Japonya hükümeti, ikili ilişkilerde mevcut sorunların "diyalog yoluyla" çözüme kavuşturulmasına yönelik niyetini Çin yönetimine iletti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Tokyo'yu ziyaret eden Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler İrtibat Dairesi Başkanı Liu Ciençao ile bir araya geldi.

Hükümetin açıklamasına göre görüşmede Kişida, "karşılıklı yarar sağlayan ilişki" vurgusu yaparak, mevcut sorunlarda "diyalog arayışı" mesajı verdi.

Japon Başbakan, "Zorluklar ve kaygılar konusunda diyalogla ilerleme kaydederek, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini hızlandırabileceğimizi umuyorum" dedi.

Liu da ülkesinin, "ikili diyaloğun geliştirilmesinin" önemini vurguladığını ve çeşitli alanlarda "fikir alışverişlerinin teşvik edilmesini" ümit ettiğini bildirdi.

"Tayvan Boğazı" mesajı

Görüşme sonrası gazetecilere konuşan Liu, iki ülke arası "üst düzey görüşmelerin sürdürülmesi" konusunda, Başbakan Kişida ile anlaştıklarını söyledi.

Japon basının, Pekin'de ÇKP Dış İlişkiler İrtibat Dairesi'ne dayandırdığı bilgiye göre görüşmede Liu, Tayvan Boğazı'nda istikrarın korunması mesajı verdi.

Bölgede istikrarın korunmasının "iki ülkenin ortak çıkarına" olduğunu kaydeden Liu, Japonya'nın, Pekin'in "tek Çin ilkesine" uyması gerektiğini söyledi.

ÇKP ve LDP düzenli görüşmelerinin yeniden başlatılması ele alındı

Çinli bürokrat, Tokyo ziyaretinde görüştüğü Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ile, iki ülke Dışişleri Bakanlarının karşılıklı ziyaret fırsatlarını ele aldı.

Liu, başkentte LDP Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu, Japonya'da ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Izumi Kenta ile ayrı ayrı görüştü.

Motegi-Liu görüşmesinde, ÇKP ile Japonya'daki iktidardaki LDP arasında, en son 2018'de düzenlenen üst düzey görüşmelerin yeniden başlatılması ele alındı.

Ziyaret, 27 Mayıs zirvesi sonrası düzenlendi

Japonya devlet televizyonu NHK, yayımladığı haberde Liu'nun yakın gelecekte, Çin dış politikasında önemli bir figüre dönüşebileceği ihtimalini vurguladı.

NHK haberinde, Liu'nun Japonya'ya düzenlediği ziyaretini, iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun daveti üzerine gerçekleştirdiği aktarıldı.

Ziyaretin, 27 Mayıs'ta Japonya, Çin ve Güney Kore liderlerinin 4,5 yıl sonra ilk kez Seul'de düzenlediği üçlü zirvenin akabinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Liderler, ortak açıklamada, "Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'da barış, istikrar ve refahın korunmasının ortak çıkar ve sorumluluğumuz olduğunu teyit ettik." demişti.

Kaynak: AA / Güncel

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