Japonya, Çin'e Karşı Uzun Menzilli Füzeler Konuşlandıracak
Japonya, Çin'in Hint-Pasifik'teki nüfuzuna karşı saldırı kapasitesini artırmak amacıyla Kumamoto'daki Kengun Üssü'ne karadan gemiye fırlatılan uzun menzilli füzeler konuşlandıracak. Füzelerin menzilinin 1000 kilometreye çıkarılacak olması hedefleniyor.
Japonya, Çin'e karşı saldırı kapasitesini güçlendirmek için ülkenin güneyindeki Kumamoto'ya karadan gemiye fırlatılan uzun menzilli füzeler konuşlandıracak.
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Japonya, Çin'in Hint-Pasifik'teki nüfuzu karşısında ulusal karşı saldırı kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Buna göre, Kumamoto'daki Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'ne (GSDF) ait Kengun Üssü'ne, Mart 2026 sonuna kadar karadan gemiye fırlatılan Tip-12 uzun menzilli füzeler konuşlandırılacak.
Üsse yerleştirilecek Tip-12 füzelerinin menzili "düşman üslerine karşı saldırılarda" kullanılabilmeleri amacıyla 1000 kilometreye çıkarılacak.
Söz konusu konuşlandırma sayesinde Japonya, son dönemde Hint-Pasifik'te tatbikatlarını artıran Çin'e karşı "caydırıcı unsur" oluşturmayı hedefliyor.