Japonya Burundi'ye 3,45 milyon dolarlık akaryakıt bağışladı - Haberler

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Japonya Burundi'ye 3,45 milyon dolarlık akaryakıt bağışladı

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Japonya Burundi'ye 3,45 milyon dolarlık akaryakıt bağışladı

Japonya, Burundi'ye 3,45 milyon dolarlık akaryakıt hibe etti.

Japonya, Burundi'ye 3,45 milyon dolarlık akaryakıt hibe etti.

Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ve Japonya'nın Burundi Büyükelçisi Masahiro Imai, başkent Bujumbura'da bir araya geldi.

Shingiro, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Japonya'nın iç piyasada kullanılmak üzere, ülkelerine 3,45 milyon dolarlık akaryakıt bağışladığını belirtti.

Japonya Burundi'ye daha önce de çiftçilere verilmek üzere 7 milyon dolarlık akaryakıt ve 7 bin ton gübre bağışlamıştı.

Yaklaşık 2 aydır akaryakıt krizi yaşanan ülkede, 27 Ocak'ta benzin fiyatlarına yüzde 12,5 zam gelmişti.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Akaryakıt, Burundi, Japonya, Güncel, Haberler

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