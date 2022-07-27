Japonya, bebek kaçırmaya çalışan ve ısıran maymunlar için alarma geçti

Japonya'nın ikinci en büyük şehri Yamaguchi'de, maymunların bebekleri kaçırmaya çalışması, ısırması ve gizlice ana okullarına girmesinin ardından şehir alarma geçti.

Yamaguchi kent yetkilisi, macaca fuscata cinsi maymunların yemekle ilgilenmediğini ve 8 Temmuz'dan bu yana 58 kişiye saldırdığını bildirdi.

Genellikle bebekleri ve yaşlıları hedef alan maymunları sakinleştirici silahla yakalamak üzere belediye tarafından özel bir ekip kurulduğu ancak maymunların yemekle ilgilenmediği ve onlar için kurulan tuzakların işe yaramadığı bilgisi paylaşıldı.

Maymun saldırısına uğrayan kişilerde ciddi yaralanma görülmediği ancak hastaneye gitmeleri gerektiği aktarıldı.

Dün, 49 santimetre boyunda ve 7 kilo ağırlığında bir erkek maymunun, sakinleştirici tabancayla yakalanarak uyutulduğu ifade edildi.

Yetkililer, maymunların yakalanmaya başladıktan sonra daha fazla saldırı gerçekleştiğini kaydetti.

Bir zamanlar nesilleri tehdit altında olan ve son yıllarda sayıları giderek artan Japon makakları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından "en az endişe veren" tür olarak listelenmişti.

Yamagata Üniversitesinin araştırmasına göre, Japon makaklarının sayılarının hızla artması insanlarla aralarındaki "çatışmayı" tetikledi.