Japonya Başbakanı Tayvan'daki Acil Durumu Tehdit Olarak Değerlendirdi

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Tayvan'da askeri güç kullanımını gerektiren acil bir durumun, ulusal güvenlik mevzuatı kapsamında "Japonya için hayatta kalma tehdidi oluşturabileceğini" bildirdi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Takaiçi, Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesindeki konuşmasında, bölgedeki beklenmedik durumlara karşı ülkesinin yaklaşımına değindi.

Japon Başbakan'a hitaben, ulusal güvenlik mevzuatı kapsamında "Tayvan'da bir acil durumun varlığının, Japonya'yı tehdit eden bir durumu teşkil edip etmeyeceği" soruldu.

Bu soruya yanıt veren Takaiçi, Tayvan'da askeri güç kullanımını gerektiren acil bir durumun, ulusal güvenlik mevzuatı doğrultusunda "Japonya için hayatta kalma tehdidi oluşturabileceğini" ifade etti.

Tayvan'a yönelik uygulanacak olası deniz ablukasını, Japonya'nın varlığını tehdit eden bir kriz olarak niteleyen Takaiçi, "Tayvan'daki acil durum ciddi bir aşamaya ulaştı. En kötü senaryoya hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Hükümetinin gerçek bilgi ve olaylar ile özel koşulları temel alarak karar vereceğini kaydeden Takaiçi, "Silahlı bir saldırı meydana gelirse varoluşsal bir tehdit oluşturma olasılığı yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal basında Takaiçi'nin ifadeleri, "tehdit halinde Tokyo hükümetinin, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ni (SDF) kuvvete başvurabilecek hamlelere yönlendirebileceği" şeklinde algılandı.

Bu yıl 21 Ekim'de başbakanlık görevini üstlenen ve ulusal güvenlik konusundaki şahin görüşleriyle tanınan Takaiçi, "Tayvan yanlısı" yaklaşımlarıyla biliniyor.