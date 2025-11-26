Haberler

Japonya Başbakanı Takaiçi, Çin ile İyi İlişkiler Kurmanın Sorumluluğunu Vurguladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, parlamentoda yaptığı açıklamada, Çin ile diyalog yoluyla iyi ilişkiler kurmanın Japonya'nın çıkarlarını maksimize etmek adına kendi sorumluluğu olduğunu belirtti. Tayvan konusundaki açıklamaları nedeniyle artan Çin-Japon gerginliğine de dikkat çekti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, diyalog yoluyla Çin ile iyi ilişkiler kurarak Japonya'nın çıkarlarını en üst düzeye çıkarmanın kendi "sorumluluğu" olduğunu söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Takaiçi, parlamentoda yaptığı konuşmada, 7 Kasım'daki ifadelerinin, Tayvan'da acil durum meydana gelmesi halinde Japonya'nın verebileceği tepkiyle ilgili soruya verilen "samimi" bir yanıt olduğunu belirtti.

Takaiçi, Tayvan hakkındaki açıklamaları nedeniyle iki ülke arasında gerginliğin tırmanması üzerine, diyalog yoluyla Çin ile iyi ilişkiler kurarak, Japonya'nın çıkarlarını en üst düzeye çıkarmanın kendi "sorumluluğu" olduğunu vurguladı.

Japon Başbakan, hükümetin mevcut tüm bilgileri dikkate alıp ortaya çıkan özel koşulları gözden geçirerek, Tayvan ile ilgili "hayati tehlike arz eden durumun ne olduğunu kapsamlı şekilde değerlendireceğini" kaydetti.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da yurt dışında eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Pekin yönetimi, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı yeniden uygulamaya koymuştu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.