Japonya Başbakanı Takaiçi, Çin ile İyi İlişkiler Kurmanın Sorumluluğunu Vurguladı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, diyalog yoluyla Çin ile iyi ilişkiler kurarak Japonya'nın çıkarlarını en üst düzeye çıkarmanın kendi "sorumluluğu" olduğunu söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Takaiçi, parlamentoda yaptığı konuşmada, 7 Kasım'daki ifadelerinin, Tayvan'da acil durum meydana gelmesi halinde Japonya'nın verebileceği tepkiyle ilgili soruya verilen "samimi" bir yanıt olduğunu belirtti.

Takaiçi, Tayvan hakkındaki açıklamaları nedeniyle iki ülke arasında gerginliğin tırmanması üzerine, diyalog yoluyla Çin ile iyi ilişkiler kurarak, Japonya'nın çıkarlarını en üst düzeye çıkarmanın kendi "sorumluluğu" olduğunu vurguladı.

Japon Başbakan, hükümetin mevcut tüm bilgileri dikkate alıp ortaya çıkan özel koşulları gözden geçirerek, Tayvan ile ilgili "hayati tehlike arz eden durumun ne olduğunu kapsamlı şekilde değerlendireceğini" kaydetti.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da yurt dışında eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Pekin yönetimi, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı yeniden uygulamaya koymuştu.