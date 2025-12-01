Haberler

Japonya Başbakanı Takaiçi: Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik Güvenliği Ayrılmaz

Güncelleme:
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Takaiçi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, Japonya'nın NATO ile işbirliğinin stratejik önemi üzerinde durdu.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Avrupa-Atlantik ile Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin birbirinden ayrılamayacağını savundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Takaiçi, göreve geldiği ekim sonrası NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ilk telefon görüşmesini yaptı.

Görüşmede Takaiçi, aralarında Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore'nin bulunduğu "NATO-IP4" arası işbirliğinin "stratejik öneme sahip olduğunu" bildirdi.

Takaiçi görüşmede "Avrupa-Atlantik ile Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği birbirinden ayrılamaz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Hint-Pasifik konularının ele alındığı görüşmede taraflar "bölgesel güvenlik sorunlarına karşı işbirliğinin sürdürülmesinde" mutabık kaldı.

Görüşmede Takaiçi ve Rutte, "somut işbirliği yoluyla karşılıklı ilişkileri yeni zirvelere taşımak için birlikte çalışılması" konusunda anlaşmaya vardı.

Japonya ve NATO, 2023 yılında deniz güvenliği, siber uzay ve dezenformasyonla mücadele dahil 16 farklı alanda işbirliğinin güçlendirilmesi anlaşması imzalamıştı.

Japonya'nın NATO nezdindeki temsilciliği Ocak 2025'te Brüksel'de resmen faaliyete geçmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
