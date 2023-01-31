Japonya Başbakanı, Resmi Yurtdışı Ziyaret Sırasında Oğlunun Bedava Gezileri Yüzünden Eleştiriliyor

TOKYO, 31 Ocak (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Kişida Fumio Salı günü resmi yurtdışı ziyareti sırasında, oğlunun yaptığı gezileri vergi mükelleflerinin parasıyla ödediği iddiasıyla muhalefet cephesinin sert eleştirilerin hedefi oldu.

TOKYO, 31 Ocak (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Kişida Fumio Salı günü resmi yurtdışı ziyareti sırasında, oğlunun yaptığı gezileri vergi mükelleflerinin parasıyla ödediği iddiasıyla muhalefet cephesinin sert eleştirilerin hedefi oldu.

Shukan Shincho dergisi, Kişida'nın sekreterliğini üstlenen 32 yaşındaki oğlu Shotaro'nun, babası Ocak'ta resmi yurtdışı gezilerde bulunurken Paris, Londra ve Ottava'da yaptığı turistik noktalara gezileri vergi mükelleflerinin parasıyla ödediğini ve hükümete ait bir aracı kullandığını iddia etmişti.

İddialar, fonlama skandalları, gaflar ve gizli bir dini örgütle irtibat gibi nedenlerle bir dizi üst düzey bakanlık istifasının ardından kamuoyu onayı zaten düşmüş olan Kişida'nın kabinesine ek darbe indirdi.

Ülkenin savunma harcamalarındaki beklenmedik artışı fonlamak üzere vergileri artırmaya yönelik tartışmalı ve halkın hoşuna gitmeyen bir plan açıklayan Kişida hükümetinin kamuoyu güveni başka bir büyük darbe daha aldı.

Aralık'ta düzenlenen yerel medya anketlerine göre önceki tartışmalar, kamuoyu güvenini yaklaşık yüzde 30 düzeyine kadar geriletmişti. Bu oran, Kişida'nın Ekim 2021'de kabinesini kurmasından bu yana en düşük seviyeyi ifade ediyor. Ayrıca, tarihsel olarak başbakanın görev süresinin sonuna işaret eden düzeyin de altında bulunuyor.

Japon lider ilk olarak Ekim ayında üç oğlunun en büyüğü olan Shotaro'yu kendi eliyle yönetici sekreteri olarak seçmesinin ardından eleştirilerin odağına oturmuş, muhalefet cephesinin yanı sıra kamuoyundan akrabalarını kayırdığı yönünde sert suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Kişida'nın başındaki son dert, Kişida'nın seçim bölgesi olan Hiroşima vilayetinde Mayıs ayında düzenlenecek G7 Zirvesi öncesinde İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve ABD'ye yaptığı bir haftalık gezisinin ardından ortaya çıktı.

Salı günü parlamentoda düzenlenen bir komisyon oturumunda Kişida, muhalefetin sert eleştirileri karşısında, oğlunun yaptıkları hakkında yorumda bulunmayı reddetti.