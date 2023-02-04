Japonya Başbakanı, Özel Kalemini Cinsel Azınlıklara Yönelik Ayrımcı Sözleri Nedeniyle Görevden Alacak

TOKYO, Şubat 4 (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Kişida Fumio, cinsel azınlıklara yönelik ayrımcı sözleri nedeniyle Masayoshi Arai'yi özel kalem görevinden almayı planladığını bildirdi.

Kişida resmi konutunda gazetecilere verdiği demeçte, söz konusu açıklamaların Kabine'yi, Arai'nin geleceğini düşünmeye "zorladığını" belirterek, Arai'nin sözlerinin tamamen kabul edilemez olduğunu ve hükümetin politikalarıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan (METI) seçkin bir bürokrat olan ve başbakanın özel kalemi olarak görev yapan Arai, önceki gün gazetecilerle yaptığı kayıt dışı bir görüşmede cinsel azınlıklara yönelik ayrımcı sözler sarfetmişti.

Arai ayrıca, eşcinseller arası evliliğin Japonya'da tanınması durumunda "toplumun şeklinin değişeceğini" ve "bu ülkeyi terk edecek epeyce insan olduğunu" söylemişti.

Arai, medya tarafından kamuoyuna duyurulduktan sonra dün yorumlarını hızla geri çekerek özür diledi, ve sözlerinin Başbakan Kişida'nın düşüncelerini yansıtmadığını belirtti.