Japonya Başbakanı Kişida'nın Wakayama ziyaretinde patlama sesi duyuldu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletini ziyaretinde patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

Başbakan Kişida, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.

Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek kampanya sürecini görüştü.

Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu. Kişida'nın olay yerinden yara almadan tahliye edildiği bildirildi.

Yerel medya, patlama sesinin, Kişida'nın olduğu noktaya fırlatılan gümüş silindir boru benzeri, duman çıkaran bir çeşit sis bombasından kaynaklanmış olabileceği tahmininde bulundu.

Resmi Kyodo ajansına göre Kişida, olay yeri yakınındaki araçla Wakayama Eyalet Polisi Karargahı'na götürüldü.

Bir görgü tanığı, Başbakan'ın konuşmasını yapacağı noktaya doğru yönelirken kendisine bir şey fırlatıldığını ve 10 saniye içinde patlama sesinin duyulduğunu aktardı.

Yaralanan olmadı

Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre olayda yaralanan olmadı.

Kolluk kuvvetleri, olay yerinde bulunan Hyogo eyaleti Kawanişi kentine kayıtlı 24 yaşındaki Kimura Ryuji'yi olayla ilgili gözaltına aldı.

Başbakan programını sürdürüyor

Üst düzey LDP yetkilisi, Kişida ile telefonda görüştüğünü ve Başbakan'ın kendisine, "Bugün ve yarın kampanya planlandığı üzere yürütülecek." dediğini aktardı.

Yetkiliye göre, Kişida, görüşmede bir şeyin kendisine doğru fırlatıldığını gördüğünü ve patlama sesine kadar zaman olduğu için kaçabildiğini söyledi.

Ziyaret programını sürdüren Başbakan Kişida, Japan Railway Wakayama İstasyonu önünde konuşma yaptı.

Olayın seçim sürecine zarar vermemesi gerektiğini belirten Kişida, "Sizinle hep beraberce, bu seçimi sürdürmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Tokyo'da yaptığı açıklamada, "Seçimler, demokrasinin temeli. Böyle bir zamanda böyle bir şiddet, son derece affedilemez." dedi.

Hava yoluyla Wakayama eyaletinden ayrıldığı kaydedilen Kişida'nın, sonraki seçim konuşmasını Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinde yapacağı bildirildi.

Kişida, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Seçimler, ülkemizin demokrasisi için en önemli konu. Bu bilinçle, sokaklardaki konuşmalarımı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Abe suikastı hafızalarda

Kamu Politikaları Araştırma Konseyinin terörle mücadele uzmanı İtabaşi İsao, olaya ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl seçim kampanyası sürecinde suikasta kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu anımsattı.

Abe suikastı sonrası hükümet yetkililerinin güvenlik korumalarının sayısının artırıldığını kaydeden İtabaşi, "Seçim kampanya dönemine denk gelmesi ve mayısta (Hiroşima'da) düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi öncesi olması dikkat çekici." dedi.

2012-20 yıllarındaki göreviyle "Japonya'nın en uzun süre görev yapan Başbakanı" unvanına sahip Abe, Temmuz 2022'de partisinin seçim kampanyası için gittiği Nara eyaletinde gerçekleştirdiği konuşma esnasında vurularak öldürülmüştü.