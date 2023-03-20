Japonya Başbakanı Kişida iki günlük ziyaret için Hindistan'da

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, iki günlük ziyaret için bulunduğu Hindistan'da, "Özgür ve Açık Hint-Pasifik" (FOIP) vizyonu ile iki ülke arasındaki ilişkileri masaya yatıracak.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, iki günlük ziyaret için bulunduğu Hindistan'da, "Özgür ve Açık Hint-Pasifik" (FOIP) vizyonu ile iki ülke arasındaki ilişkileri masaya yatıracak.

Hindistan basınına göre, Kişida ziyaretinde, Japonya-Hindistan Özel Stratejik ve Küresel Ortaklığının derinleştirilmesi ve FOIP'in gerçekleştirilmesine yönelik çabalar hakkında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüş alışverişinde bulunacak.

Kişida, iki günlük resmi ziyaret öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülkenin uluslararası zorlukların üstesinden gelmede ve Hindistan- Japonya Özel Stratejik Küresel Ortaklığını güçlendirmede oynaması gereken rolü tartışmak istediğini vurguladı.

Yeni Delhi ziyaretinde FOIP'e ilişkin yeni planını da açıklayacağını belirten Kişida, "Asya'nın önde gelen demokrasileri olarak Hindistan ve Japonya arasındaki sarsılmaz güven ve yakın koordinasyonun bölgedeki barış ve refahın temel taşları olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kişida, bir başka paylaşımında ise Hindistan Başbakanı Modi'yi Hiroşima'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne resmen davet ettiğini duyurdu.

İki lider ayrıca, Japonya'nın G7 ve Hindistan'ın da G20 Dönem Başkanlığını elinde bulundurması vesilesiyle işbirliği konularını ele alacak.