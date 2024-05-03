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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Üretken Yapay Zekanın Küresel Düzenlemelerine Öncülük Etmeye Hazır

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, üretken yapay zekanın uygun şekilde kullanılmasına yönelik küresel çapta düzenlemelere öncülük etmeye hazır olduğunu bildirdi. Kişida, OECD Bakanlar Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, güvenilir yapay zekanın hayata geçirilmesi için işbirliğinin artırılması çağrısı yaptı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin, üretken yapay zekanın uygun şekilde kullanılmasına yönelik küresel çapta düzenlemelere öncülük etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Fransa'yı ziyaret eden Kişida, ülkesinin Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütüne (OECD) katılımının 60. yıl dönümü dolayısıyla başkanlığını üstlendiği OECD Bakanlar Konseyi toplantısında konuştu.

OECD'nin dijital alanda "en güçlü avantaja" sahip olduğunu belirten Kişida, örgüt kapsamında güvenilir yapay zekanın hayata geçirilmesi konusunda işbirliğinin artırılması çağrısı yaptı.

Üretken yapay zekanın "dünyayı daha da zenginleştirecek hayati bir potansiyele" sahip olduğunu kaydeden Kişida, "Ancak yapay zekanın dezenformasyon riski gibi karanlık tarafıyla da yüzleşmeliyiz." dedi.

Kişida, "Yapay zekanın getirdiği evrensel fırsatları ve riskleri ele almak için ortak bir amaç etrafında birleşmiş uluslar olarak işbirliği yapalım ve güvenilir yapay zekaya ulaşmak için çalışalım." diye konuştu.

2023 Dönem Başkanı olarak Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesine değinen Kişida, burada başlattığı "yapay zeka" inisiyatifi sayesinde "güvenilir yapay zeka" için davranış kuralları ve ilkeleri belirleme hedefini yineledi.

Japon Başbakan, benzer düşüncedeki ülkelerle işbirliği halinde, üretken yapay zekanın uygun şekilde kullanılmasına yönelik küresel çapta düzenlemelere liderlik etmeye hazır olduğunu söyledi.

OECD ile Asya bölgesi arasında "köprü görevi"

Örgüt marjında kurulan "Karbon Azaltma Yaklaşımları Kapsayıcı Forumu'nun (IFCMA)" önemini vurgulayan Kişida, "İklim krizi, tüm insanlığın ertelenemeyecek sorunu" diyerek, bu alanlarda OECD üyeleriyle koordinasyon sözü verdi.

Uluslararası ticarette "kurala dayalı düzen" vurgusu yapan Kişida, "Merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) yer aldığı özgür ve adil bir ekonomik düzen için birlikte çalışmaya hazır olduklarını" bildirdi.

Ekonomik baskı ve piyasa dışı politika ve uygulamalarla mücadeleye değinen Kişida, "Tedarik zinciri esnekliğini artırmak dahil ekonomik güvenliği sağlamak için işbirliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'dan ülkelerin katılımlarıyla OECD üye sayısının artırılmasını hedeflediklerini bildiren Kişida, ülkesinin, OECD ile Asya bölgesi arasında "köprü görevi" göreceğini söyledi.

Japonya, G7 2023 Dönem Başkanı olarak geçen yıl Hiroşima'daki Liderler Zirvesi'nde başlattığı "Hiroşima Yapay Zeka Süreci" ile üretken yapay zekanın kullanılmasına ilişkin ilkelerinin belirlenmesine öncülük etmek istediğini duyurmuştu.

Kişida, Fransa ziyareti kapsamında, Fransa Başbakanı Gabriel Attal, OECD Genel Sekreter Mathias Cormann, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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