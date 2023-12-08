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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kooçikai grubunun başkanlığından istifa etti

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, iktidardaki Liberal Demokrat Parti içinde liderlik ettiği Kooçikai grubunun başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararı, siyasi bağış toplama etkinliklerindeki gelirlerin eksik beyan edildiği iddiaları sonrası alındı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, iktidardaki Liberal Demokrat Partide (LDP) liderlik ettiği "Kooçikai" grubunun başkanlığından istifa ettiğini bildirdi.

Başbakan Kişida, LDP içi gruplara mensup parti milletvekillerince "siyasi bağış toplama etkinliklerindeki gelirlerin eksik beyan edildiği" iddiaları sonrası açıklama yaptı.

Liderlik ettiği "Kooçikai" grubunun başkanlığından istifa ettiğini açıklayan Kişida, "siyasi sorumluluklara ve güven tesis edecek çabalara liderlik etmeyi sürdüreceğini" söyledi.

"Kooçikai" LDP içinde 4. büyük fraksiyon olarak biliniyor.

İstifa kararının, LDP gruplarına mensup milletvekillerinin "siyasi bağış toplama etkinliklerinde elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği" iddialarından kaynaklandığı kaydediliyor.

Japonya ulusal basınında, eksik beyan dolayısıyla ortaya çıkan yasa dışı ekstra gelirlerin, bazı milletvekillerine komisyon olarak aktarıldığı iddia ediliyor.

"Geniş Gölet Birliği" anlamına gelen "Kooçikai" grubu, siyasi hayatına Kasım 1955'te başlayan Liberal Demokrat Parti içinde, bürokrasiden siyasete atılan İkeda Hayato tarafından 1957'de kurulmuştu.

Bu gruba mensup milletvekilleri arasından, şimdiye kadar 5 Başbakan ve iki LDP Genel Başkanı ve çok sayıda bakan çıktığı biliniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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