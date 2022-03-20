Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kamboçya'yı ziyaret etti - Haberler

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kamboçya'yı ziyaret etti

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kamboçya'yı ziyaret etti

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, Çin'in önemli ortaklarından biri olan Kamboçya'yı ziyaret ettiği bildirildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, Çin'in önemli ortaklarından biri olan Kamboçya'yı ziyaret ettiği bildirildi.

Kişida'nın Kamboçyalı mevkidaşı Hun Sen ile yatırım, eğitim, savunma, güvenlik ve Kovid-19 salgını sonrası iyileştirilmeyi de kapsayan konuları görüştüğü belirtildi.

İki liderin Myanmar ve Ukrayna meselelerine de değindiği ifade edildi.???????

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Kamboçya, Yatırım, Japonya, Güncel, Haberler

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