Japonya Başbakanı Kişida'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağına törensel bağışta bulunduğu bildirildi.

İlkbahar festivalinin başlangıcı dolayısıyla Başbakan Kişida'nın makamı adına Kudankita bölgesindeki Şinto inancı tapınağına saksıda "kutsal Masakaki çiçeği" gönderildi.

Kyodo ajansına göre, Başbakanlığa yakın kaynaklar, iki gün sürecek festival kapsamında Kişida'nın tapınağı ziyaret etmeyi planlamadığını belirtti.

Temmuz 2022'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden "Japonya'nın en uzun süre başbakanı" unvanına sahip Abe Şinzo'nun 2013'teki ziyareti komşu ülkelerin tepkisini çekmişti.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin, savaş dönemi Başbakanı ve Japon Ordusu Generali Tojo Hideki dahil 14 savaş suçlusunu, 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Devlet yetkililerinin tapınağa resmi ziyaretlerinin, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den tepki çekebileceği kaydedildi.