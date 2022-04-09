Japonya Başbakanı Kişida'dan Hint-Pasifik güvenliğinde Filipinler ile iş birliği vurgusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya Başbakanı Kişida'dan Hint-Pasifik güvenliğinde Filipinler ile iş birliği vurgusu

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Japonya Başbakanı Kişida'dan Hint-Pasifik güvenliğinde Filipinler ile iş birliği vurgusu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Asya'daki kıyıdaş komşusu Filipinler ile "Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in" sağlanması için iş birliği hedeflediğini söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Asya'daki kıyıdaş komşusu Filipinler ile "Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in" sağlanması için iş birliği hedeflediğini söyledi.

Başkenti ziyaret eden Filipinler Dışişleri ve Savunma Bakanlarını kabul eden Başbakan Kişida, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldığı görüşmede "Hint-Pasifik güvenliği" vurgusu yaptı.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in" sağlanması için iki ülkenin iş birliğini hedeflediğini kaydeden Kişida, güvenlik alanı dahil iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Japon Başbakan ile misafir bakanlar, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizinde "statükonun güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesi girişimlerine" karşı çıkılmasında anlaştı.

Tokyo gezileri kapsamında Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ve Dışişleri Bakanı Teodore Locsin'in Japon mevkidaşlarıyla 2+2'li zirvede bir araya gelmesi bekleniyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Filipinler, Başbakan, Japonya, Asya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title