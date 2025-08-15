Japonya Başbakanı İşiba, Savaşın Yıkımını Unutmayalım Dedi

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında ülkesinin barışa bağlılığını yeniden teyit ederek, savaşın yıkımının tekrarlanmaması çağrısında bulundu.

Kyodo News'un haberine göre, Tokyo'da düzenlenen anma töreninde konuşan İşiba, devam eden küresel çatışmalar karşısında Japonya'nın barıştan yana tutumunu yineledi, savaş gazilerinin "acı" hatıraları gelecek nesillere aktarmasının önemine dikkati çekti.

İşiba, "Savaşın yıkımını asla tekrarlamamalıyız. Seçeceğimiz yolda asla hata yapmayacağız." dedi.

Savaştan alınan derslerin ve duyulan pişmanlığın kalplere kazınması gerektiğini vurgulayan İşiba, 2012'den bu yana yıllık anma töreninde "pişmanlık" kelimesini kullanan ilk Japon başbakan oldu.

İşiba, savaşın bitişinin 80. yılında Asya ülkeleri arasında diplomatik gerilimlere yol açan Tokyo'daki Yasukuni Tapınağı'na ziyarette bulunmamayı tercih etti.

İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun eşlik ettiği anma töreninde savaş felaketinin bir daha asla tekrarlanmaması gerektiğini belirten İşiba, "derin pişmanlık" duyduğunu dile getirdi.

Öğle saatlerinde, 80 yıl önce İmparator Hirohito'nun radyo yayınıyla ülkesinin teslim olduğunu ilan ettiği saatte bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Savaşta ölenlerin yaklaşık 3 bin 400 aile üyesi de dahil birçok kişi, hayatını kaybeden yaklaşık 3,1 milyon kişiyi anmak için törene katıldı.

İki yaşındayken babasını savaşta kaybeden Hajime Eda, törende yaptığı konuşmada, "Savaşın ardından yaşananların ciddiyetini deneyimlemiş olan ülkemiz, savaşmanın boşluğunu, yeniden yapılanmanın zorluklarını ve dünyadaki barışın kıymetini vurgulamak için bu fırsatı değerlendirmelidir." dedi.