Japonya Başbakanı İşiba, Güney Kore İlişkilerini Geliştirmek İstiyor

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Güney Kore ile ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin korunması ve geliştirilmesi yönündeki isteğini dile getirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, İşiba, resmi ziyaret kapsamında Japonya'da bulunan Güney Kore'nin yeni Dışişleri Bakanı Cho Hyun'u başbakanlık konutunda kabul etti.

Görüşme kapsamında Güney Koreli Bakan'la ikili ilişkileri ve çeşitli alanlardaki işbirliğini ele aldıklarını aktaran İşiba, "Güney Kore ile Japonya ilişkilerindeki olumlu ivmeyi koruyup geliştirirken Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki işbirliğini de ilerletmeyi hedefliyorum." ifadesini kullandı.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa da düzenlediği basın toplantısında, İşiba-Cho arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayaşi, Güney Kore'de Lee Jae Myung'un devlet başkanlığı görevine gelmesinden bu yana iki ülkenin yakın iletişim içinde olduğunu belirterek Tokyo ile Seul'ü "birçok uluslararası meselede önemli komşular ve ortaklar" olarak tanımladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, Japon mevkidaşı İvaya Takeşi ile de bir araya geldi.

Cho, görüşme kapsamında, iki ülke ilişkilerini "gelecek odaklı" şekilde geliştirme konusunda mutabık kalındığını kaydetti.