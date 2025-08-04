Japonya Başbakanı İşiba'dan İkinci Dünya Savaşı'nın 80. Yıldönümünde Önemli Mesaj

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin 80. yıl dönümü dolayısıyla, yeni bir dünya savaşının önlenmesi gerektiğini vurgulayan bir mesaj yayımlamak istediğini söyledi.

Kyodo News'un haberine göre İşiba, Meclis Bütçe Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı'nın resmen sona erdiği 15 Ağustos 1945 tarihinin 80. yıl dönümünde yeni bir "savaş açıklaması" yayımlanmaması yönünde karar aldığını belirtti.

Ancak savaşın yarattığı yıkımın unutulmaması gerektiğini vurgulayan İşiba, "Formatı ne olursa olsun, (İkinci Dünya Savaşı anılarının) silinmesini önlemek ve bir daha asla savaşa girmemek için bir şeyler yayımlamanın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Tokyo hükümetinin yeni bir dünya savaşı çıkmasını önlemek için "sadece düşüncelerini ifade etmek" yerine "ne yapabileceğini göstermesi gerektiğine" işaret eden İşiba, mesaj öncesinde başbakanların geçmiş yıl dönümlerinde yayımladığı açıklamaları ayrıntılı olarak inceleyeceğini dile getirdi.

Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin önceki yıl dönümlerinde yayımlanan bildiriler, özellikle Japonya'nın savaş dönemindeki saldırgan politikalarından zarar gören Çin ve Güney Kore gibi ülkeler tarafından yakından incelenmişti.