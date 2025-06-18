Japonya Başbakanı İşiba'dan ABD ile Tarifeler Üzerine Açıklama

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Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, ABD ile tarifeler konusunda mutabakat sağlanamadığını ve Japon firmalarının özellikle otomotiv sektöründe olumsuz etkilendiğini belirtti.

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, ABD Başkanı Donald Trump ile tarifeler konusundaki görüşmesinde, "karşılıklı fayda sağlayacak bir paket anlaşma" üzerinde uzlaşma sağlanamadığını söyledi.

Kyodo News'ün haberine göre, Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan İşiba, ABD'nin tarifelerinin ülkeye etkisini değerlendirdi.

İşiba, ABD tarifelerinin Japon firmalarını, özellikle de otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Trump ile görüşmesinde, Japonya'nın uzun süredir talep ettiği "karşılıklı fayda sağlayacak paket anlaşma" üzerinde uzlaşma sağlanamadığını söyleyen İşiba, ABD ile "mevcut anlaşmazlıkların" sürdüğünü ifade etti.

İşiba, ulusal çıkarları doğrultusunda müzakerelere devam edeceklerini kaydetti.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Japonya'ya yüzde 24 oranında gümrük vergisi getirmiş ancak Çin hariç, diğer ülkelere 90 günlük bir muafiyet tanınmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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