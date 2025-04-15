Japonya Başbakanı İşiba, ABD ile Ticaret Görüşmelerinde Acele Yok

TOKYO, 15 Nisan (Xinhua) -- Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD ile gümrük vergisi önlemlerine ilişkin yapılacak ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya varma konusunda aceleci davranmayacaklarını açıkladı.

Pazartesi günü Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nde yaptığı konuşmada İşiba, ayrıntılı analizlere dayanan ve Japonya'nın ulusal çıkarlarına uygun bir sonuca ulaşmanın önemini vurguladı.

Parlamentodaki tartışmalar, ABD'nin uyguladığı ve Japon ihracatını önemli ölçüde olumsuz etkilemesi beklenen gümrük vergilerine odaklandı.

Öte yandan Japon hükümeti, bu hafta başlayacak ikili müzakerelere hazırlanıyor.

ABD'nin gümrük vergisi önlemleri arasında Japonya'yı en çok otomobillere yönelik vergiler endişelendiriyor.

2024'te Japonya'nın ABD'ye toplam ihracatının yüzde 28,3'ünü otomobiller oluşturdu.

Japonya Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre aynı yıl ABD'ye yaklaşık 1,37 milyon araç ihraç edildi.

Otomobil sektörünün diğer sektörler üzerindeki güçlü etkileri nedeniyle çelik ve lojistik gibi ülkedeki ilgili sektörlerin de vergilerden ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.