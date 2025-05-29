Japonya Başbakanı İşiba, ABD'de Yatırımı Artırmak İçin Tarifelerin Kaldırılmasını İstedi

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ülkesinin ABD'de yatırımı artırarak ülke içi istihdam oluşturmayı hedeflediğini bildirerek, Trump yönetimine tarifeleri kaldırma çağrısı yaptı.

Japonya Başbakanlık Ofisi açıklamasına göre Başbakan İşiba, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Yirmi beş dakika süren görüşmede İşiba ve Trump dışişleri, güvenlik ve ekonomi dahil Tokyo-Washington işbirliğini geliştirmeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Devlet televizyonu NHK'ye göre İşiba, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ABD ile karşılıklı tarifelere yönelik müzakerelerde "pozisyonların daha anlaşılır hale geldiğini" belirtti.

Müzakere sürecinin hızlandırılmasında Trump ile fikir birliğine vardıklarını bildiren İşiba, müttefik iki ülke arasında "kazan-kazan" ilişkileri kurmanın gerekliliğini kaydetti.

Tarifelerin kaldırılması çağrısını yineleyen İşiba, "Her zaman yatırımın tarifelerden daha iyi olduğunu söyledik ve Japonya'nın kazan-kazan ilişkisi kurma pozisyonunda bir değişiklik yok." dedi.

Japonya'nın yatırımı artırarak, ABD'de istihdam oluşturmayı hedeflediğini, bunun "iki ülke çıkarına" olacağını bildiren İşiba, haziranda Kanada'daki G7 Zirvesi marjında Trump ile buluşmak istediğini kaydetti.

ABD ile tarifelere dair müzakerelerden sorumlu Japon hükümeti yetkilisi Akazawa Ryosei'nın yarın ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile başkent Washington'da bir araya gelmesi bekleniyor.