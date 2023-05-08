Japonya Başbakanı, Güney Kore'de Protestoyla Karşılandı

SEUL, 8 Mayıs (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Güney Kore'ye resmi ziyareti sırasında başkent Seul'de protesto düzenlendi, 7 Mayıs 2023. Güney Kore'deki çeşitli kuruluşlar Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Güney Kore ziyaretini protesto etmek için Pazar günü Seul'de bir araya geldi.

SEUL, 8 Mayıs (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Güney Kore'ye resmi ziyareti sırasında başkent Seul'de protesto düzenlendi, 7 Mayıs 2023.

Güney Kore'deki çeşitli kuruluşlar Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Güney Kore ziyaretini protesto etmek için Pazar günü Seul'de bir araya geldi.

Tokyo'nun militarist geçmişi nedeniyle özür dilemesini isteyen göstericiler, Güney Kore ile Japonya arasındaki askeri işbirliğine de karşı çıktı. Protestocular ayrıca Japonya'nın nükleer atık sularını okyanusa boşaltma planını iptal etmesini istedi. (Fotoğraf: James Lee/Xinhua)