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Japonya Başbakanı Gazze Şeridi'ndeki Durumu İsrail Başbakanı ile Görüştü

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi'ndeki son durumu telefonda görüştü. Kişida, sivil zayiatın artmasını önlemek ve durumu yatıştırmak için çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi'ndeki son durumu telefonda görüştü.

Resmi Kyodo ajansının Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, Kişida'nın, Netanyahu ile görüşmesinde "sivil zayiatın artmasından kaçınılması ve durumun en kısa sürede yatıştırılması" için çaba sarf edilmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'deki "askeri operasyonlarına ilişkin tutumundan" bahsettiği aktarıldı.

Kişida ve Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki durumla "baş etmede yakın iletişim kurma" konusunda mutabık kaldığına işaret edilen haberde, iki liderin Kızıldeniz'deki ve diğer bölgelerdeki ticari gemileri hedef alan saldırılardan "endişe duydukları" belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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