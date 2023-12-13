Japonya Başbakanı, bağış skandalıyla sarsılan bakanları görevden alacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, iktidardaki Liberal Demokrat Parti içindeki bakanların bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettikleri şüphesiyle görevden alınacaklarını açıkladı. Başbakan, halkın siyasete olan güveninin onarılmadan ülke içinde siyasi istikrarın sağlanamayacağını belirtti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) bağış etkinliklerindeki "gelirleri eksik beyan ettiklerinden" şüphelenilen bakanları görevden alacağını açıkladı.

LDP'de "Abe Şinzo" grubu olarak bilinen "Seiwa" fraksiyonuna mensup milletvekillerinin, "parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği" iddiaları ülke gündeminde geniş yer aldı.

Başbakan Kişida, Ulusal Meclisin olağanüstü oturumunun son gününde düzenlediği basın toplantısında, bu iddialar karşısında atılacak adımları açıkladı.

İddiaları "oldukça talihsiz" şeklinde niteleyen Kişida, "halkın siyasete yönelik sarsılan güveninin onarılmadan" ülke içinde siyasi istikrarın başarılamayacağına inandığını söyledi.

Kabinedeki "Seiwa" grubuna mensup bakanları görevden alacağını belirten Kişida, siyasete yönelik kamuoyu desteğini yükseltmeyi hedefleyeceklerini bildirdi.

LDP içinde en büyük fraksiyon olarak tanınan "Seiwa"ya mensup 4 bakan, 5 kıdemli bakan yardımcısı ve 6 parlamenter bakan yardımcısı bulunuyor.

Japonya'da, Temmuz 2022'de katıldığı seçim kampanyasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo, ülke tarihinde bu görevde en uzun süre kalan isim olmuştu.