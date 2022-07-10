Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun evinin önünde saygı duruşu ve anma etkinliği - Haberler

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Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun evinin önünde saygı duruşu ve anma etkinliği

AA - David Jean Michel Mareuil - Güncel
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Suikast sonucu öldürülen Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tokyo'da yaşadığı evi Abe Şinzo'nun ailesine taziye ziyaretleri ve güvenlik önlemleri Japon vatandaşların Abe Şinzo'nun hatırasına saygı duymaları ve anma etkinliği TOKYO - Japon vatandaşları Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun evinin...

Suikast sonucu öldürülen Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tokyo'da yaşadığı evi

Abe Şinzo'nun ailesine taziye ziyaretleri ve güvenlik önlemleri

Japon vatandaşların Abe Şinzo'nun hatırasına saygı duymaları ve anma etkinliği TOKYO - Japon vatandaşları Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun evinin önünde saygı duruşunda bulunuyor. Japon medyası, Abe'nin cenazesinin önceki sabah Nara şehrinden Tokyo'ya nakledilmesiyle 10 Temmuz 2022'de Japonya'nın Tokyo kentindeki vatandaşların taziye ziyaretlerini takip ediyor.

Japonya'nın Eski Başbakanı Shinzo Abe, 8 Temmuz 2022'de Japonya'nın Nara şehrinde bir LDP (Liberal Demokrat Parti) adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti.

AA / David Jean Michel Mareuil - Güncel

Japonya Japon Tokyo Güncel Haberler

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