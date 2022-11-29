Japonya Başbakanı, 2027 Mali Yılında Savunma Bütçesini Gsyih'nın Yüzde 2'sine Çıkarmak İstiyor

TOKYO, 29 Kasım (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Fumio Kishida Pazartesi günü kabine bakanlarından 2027 mali yılında Japonya'nın savunma bütçesini gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 2'sine çıkarmalarını istedi.

Japonya'nın, Nisan 2027'den başlayan yıl içinde savunma bütçesini genişletme hamlesi kapsamında Başbakan Kishida bu talimatları Pazartesi günü Savunma Bakanı Yasukazu Hamada ve Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'ye verdi.

Yerel basın, Kishida'nın ilk kez savunma maliyetlerinin kesin seviyesini açıkladığını bildirdi.

Japonya'nın 2022 mali yılı için başlangıç bütçesi, 5,4 trilyon yen (yaklaşık 39,3 milyar ABD doları) ile GSYİH'nın yüzde 1'ini oluşturdu.

Nikkei Asia'ya göre, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası güvenlik stratejisinde bir değişiklik arayan hükümet, Aralık ayının sonuna kadar bütçe büyüklüğünü belirleyecek ve önümüzdeki beş yıl için güvenli finansmanı sağlayacak.