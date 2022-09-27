Japonya Başbakan Kişida'dan, Abe'nin cenazesine gelen liderlerle 'taziye diplomasisi'

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, suikasta kurban giden eski Başbakan Abe Şinzo'nun cenazesi için yapılan resmi tören kapsamında çok sayıda üst düzey görüşmede bulundu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, suikasta kurban giden eski Başbakan Abe Şinzo'nun cenazesi için yapılan resmi tören kapsamında çok sayıda üst düzey görüşmede bulundu.

2012-2020 yıllarını kapsayan göreviyle " Japonya'nın en uzun süreli başbakanı" unvanına sahip Abe Şinzo'nun 8 Temmuz'da uğradığı suikastın ülke genelindeki yankıları sürüyor.

Abe'nin cenazesi için düzenlenen resmi tören çerçevesinde başkent Tokyo'ya çok sayıda ülke, bölge ve uluslararası kuruluşu temsilen yaklaşık 700 yabancı delegasyon geldi.

Başbakan Kişida, taziyelerini iletmek üzere Japonya'ya gelen yabancı ülke liderleri ve temsilcileriyle bir araya gelerek ikili ve bölgesel ilişkileri görüşme fırsatı yakaladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile ayrı ayrı buluşan Kişida, iki liderle de "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Modi ile yoksul ülkelerin sürdürülebilir kalkınması için "şeffaf ve adil finansman tedarikini" ele alan Kişida, Albanese ile de ikili güvenlik ilişkilerinin derinleştirilmesini konuştu.

"Taziye diplomasisi"

Japonya Başbakan, "taziye diplomasisi" kapsamında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ürdün Kralı II. Abdullah ile ayrı ayrı görüştü.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, görüşmede "Japonya ve ABD ittifakının, Hint-Pasifik barışı, istikrarı ve refahının ayrılmaz parçası olduğuna yönelik inancımızın temel taşıdır." dedi.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki "sorumsuz provokasyonları"nın ele alındığı görüşmede, boğaz bölgesinin barış ve istikrarının korunmasının önemi konuşuldu.

Kişida, Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach dahil çok sayıda üst düzey lider ve temsilciyle bir araya geldi.

Abe Şinzo, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki açık hava etkinliğinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.