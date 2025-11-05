Haberler

Japonya Ayı Saldırılarına Karşı Asker Gönderiyor

Güncelleme:
Japonya, artan ayı saldırılarına karşı Akita eyaletine asker gönderme kararı aldı. Kabine Baş Sekreteri, bu durumun öncelikli bir mesele haline geldiğini belirtti. Askerler, saldırılarla mücadelede lojistik destek sağlayacak.

Japonya, ülkede son zamanlarda artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı aldı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Yardımcısı Sato Fumitoşi, basına yaptığı açıklamada, ayı saldırılarının yerleşim yerlerinde sıklıkla görüldüğünü ve bu saldırılarla mücadelenin "öncelikli mesele" haline geldiğini söyledi.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) ve Akita eyalet yönetiminin vardığı anlaşma kapsamında ayı kapanı kurulması, yerel avcıların ulaşımının sağlanması ve öldürülen ayıların bertaraf edilmesi gibi konularda destek sağlamak için bölgeye askeri birlikler gönderilecek.

30 Kasım'a kadar sürecek olan anlaşmaya göre, askerler saldırılarla mücadele kapsamında ayılara ateş açmayacak, yalnızca lojistik destek sağlayacak.

Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, ülkenin kuzeyi başta olmak üzere nisandan bu yana artış gösteren ayı saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

Japonya hükümeti, 31 Ekim'de ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Haberler.com
title
