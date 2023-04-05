Japonya-Avustralya Ekibinin Bulduğu En Derinde Yaşayan Balık Guinness Rekorlar Kitabına Girdi

TOKYO, 5 Nisan (Xinhua) -- Japonya ve Avustralya'dan bir grup araştırmacı tarafından su altında 8 kilometreyi aşkın bir derinlikte kameraya alınan bir balık, Guinness Dünya Rekorları tarafından okyanusun en derininde gözlenen balık olarak onaylandı.

TOKYO, 5 Nisan (Xinhua) -- Japonya ve Avustralya'dan bir grup araştırmacı tarafından su altında 8 kilometreyi aşkın bir derinlikte kameraya alınan bir balık, Guinness Dünya Rekorları tarafından okyanusun en derininde gözlenen balık olarak onaylandı.

Çoğunluğu Tokyo Deniz Bilimi ve Teknolojisi Üniversitesi ve Batı Avustralya Üniversitesi'nden bilim insanlarının oluşturduğu ekip, geçen Ağustos'ta Pasifik'in batısında Japonya'nın güney kıyıları açıklarındaki Izu-Ogasawara Çukuru'nun dibine yakın bir yerde 8.336 metre derinlikte Pseudoliparis cinsine ait bilinmeyen bir salyangoz balığı türünü filme almıştı.

Hiroshi Kitazato ve Tokyo Deniz Bilimi ve Teknolojisi Üniversitesi'nden diğer araştırmacılar, Guinness sertifikasını Salı günü teslim aldı.

Ortak bilimsel araştırmaya göre gözlem, 2017 yılında Mariana Çukuru'nda 8.178 metrede canlı balıkların teyit edildiği önceki rekordan 158 metre daha derinde gerçekleştirildi.

Kitazato, bu derinlikte balıkları kameraya almanın önemini vurgulayarak okyanusta daha derinde balık bulma umudunu dile getirdi.